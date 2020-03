La nuova collezione primavera estate Violeta by Mango è ThisIsPower

Moda come progetto, come linguaggio, libera, gioiosa e colorata. Moda rivolta alla valorizzazione della bellezza delle donne curvy. Violeta by Mango lancia la campagna per la collezione primavera estate con lo slogan #ThisIsPower, un messaggio diretto alle donne affinché recuperino il loro potere originale, di cui sono detentrici.

In questa occasione, il marchio si è affidato a un cast di modelle famose come Georgia Pratt, Sabina Karlsson, Chloe Vero, Olivia Wilson, Eva Kay, Lovisa, Sabey e Lorena Durán. Ciascuna di loro rappresenta, con il proprio stile e i propri valori. La nuova collezione comprende stampe floreali in ogni variante, il cui il capo principe torna a essere il vestito. Sarà un’estate ricca di colori vivaci e di tessuti come popeline, lino e taffetà mescolati a georgette e batista e impreziositi da ricami. Il completo assume grande importanza comparendo in tanti colori, comprese le nuance pastello. La novità è che in questa stagione il marchio offrirà sul web la possibilità di personalizzare una T-shirt e un giubbotto in denim con lo slogan della campagna.

Norbert Ciuccariello