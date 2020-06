La parata della Vittoria a Mosca quest’anno si terrà il 24 giugno

MOSCA. I soldati russi hanno ripreso a esercitarsi in vista della parata della Vittoria, quest’anno rimandata al 24 giugno a causa dell’epidemia di coronavirus. Appena una settimana dopo, il primo luglio, i russi saranno chiamati a votare per una nuova riforma costituzionale che potrebbe consentire a Vladimir Putin di restare presidente fino al 2036 aggirando il limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato.

La vicinanza tra le date scelte non pare casuale. Il Cremlino punta infatti molto sul patriottismo per alimentare la popolarità di Putin che, tra crisi economica ed epidemia, i sondaggi danno in costante calo da alcuni mesi.

Missili, carri armati e migliaia di militari erano attesi in Piazza Rossa il 9 maggio per il 75esimo anniversario della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Putin aveva organizzato le cose in grande: la parata doveva essere un’occasione per farsi vedere in compagnia di alcuni leader mondiali come Macron e Xi e dimostrare così la fine dell’isolamento internazionale della Russia.

Putin ha scelto il 24 giugno per la parata perché quel giorno, nel 1945, i battaglioni sovietici marciarono in Piazza Rossa dopo aver sconfitto gli invasori nazisti. Quest’anno alle celebrazioni parteciperanno 64.000 soldati in tutta la Russia. La parata più importante sarà ovviamente sulla Piazza Rossa, dove sono attesi 14.000 militari nonostante l’epidemia di Covid-19 non sia di certo terminata. Per ora in Russia si registrano quasi 9.000 nuovi casi al giorno, ma fra tre settimane si voterà per mantenere Putin al potere.