La paura del covid-19 di ritorno frena le Borse asiatiche

Seduta pesante sui listini asiatici in una riapertura di settimana che, guardando ai futures, si preannucia negativa anche in Europa e Usa per il ritorno dei timori di una nuova ondata di contagi da corovirus.

Mentre Pechino ha allungato la lista dei quartieri della città in lockdown. a soffrire è soprattutto Tokyo (-3,47%), preceduta solo da Seul (-4,76%) e seguita da Hong Kong (-2,2% a seduta ancora aperta) oltre che da Sydney (-2,19%). Fanno meno peggio le borse cinesi malgrado i dati sotto le stime della produzione dell’industria e delle vendite dal dettaglio. Shenzhen è sopra la parità (+0,16% a mercati aperti) mentre Shanghai cede lo 0,63%. Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari nel primo giorno della settimana. L’indice Ftse Mib cede il 3,05% a 18.320 punti. Avvio di settimana in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 190 punti contro i 188 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,43%. Apertura pesante per le principali borse europee. Parigi cede il 2,53% a 4.716 punti, Francoforte il 2,41% a 11.661 punti e Madrid il 2,64% a 7.100 punti. Leggermente più cauta Londra (-2,14% a 5.975 punti).