La Roche annuncia un test per gli anticorpi da virus

BERLINO. “La Roche annuncia oggi un nuovo test per gli anticorpi da Coronavirus”. Lo ha spiegato Christoph Franz, amministratore delegato di Roche, in una conferenza stampa in corso a Penzberg, con il ministro della Salute Jens Spahn e il presidente del Land Markus Soeder.

“Il test ha una sensibilità del 100% e una specificità del 99,8%”, ha affermato.

Grazie a questo test, di cui saranno distribuite decine di milioni di esemplari al mese su scala mondiale, “ciascuno potrà sapere a che punto sta” nella battaglia contro la pandemia.