La video parodia esilarante in cui Salvini ammette di non avere senso

Vi sareste mai aspettati che Matteo Salvini facesse una diretta sui social e ammettesse davanti agli italiani di essere “arrogante, presuntuoso e bugiardo“. Termini che in realtà il leader della Lega ha affibbiato al premier Giuseppe Conte, che ironia del destino, nelle immagini delle quali stiamo parlando appare magicamente sullo sfondo, tra le tante fotografie appese alla parete di casa Salvini.

Non si tratta né di un sogno e neppure di un fatto realmente accaduto, ma dell’esilarante video realizzato da Rt Poop. La parodia è stata creata grazie all’ingegnoso lavoro del noto YouTuber campionando tre diversi video pubblicati recentemente sui social da Salvini, tagliandoli e ricucendoli in maniera tale da far pronunciare all’ex vicepremier frasi del tipo”Salvini non ha senso, non funziona“, oppure “sto provando a truffare gli italiani” o addirittura “nelle ultime ore sono impazzito, mi fermerò“.

Naturalmente si tratta di un video che ha l’intento di divertire gli utenti, Rt Poop non ha alcun fine politico o propagandistico: non a caso dieci giorni fa aveva pubblicato un’altra parodia, questa volta con protagonista il presidente del Consiglio Conte, impegnato in una diretta da Palazzo Chigi dai toni alquanto improbabili.

La chicca che vorrei ancora segnalare nella parodia dedicata a Salvini è quella relativa ad un rutto, mai avvenuto in realtà, che nella primissima parte del video anticipa gli auguri di buona Pasqua e successivamente torna poco prima della conclusione del filmato, quasi inaspettatamente.

Carlo Saccomando