L’Africa stretta nella morsa fra la povertà e il coronavirus

Milioni di persone in Africa potrebbero essere spinte in una condizione di estrema povertà a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, sollecitando la “solidarietà globale” con il continente.

“La pandemia minaccia il progresso africano. Aggraverà le disuguaglianze di antica data e aumenterà la fame, la malnutrizione e la vulnerabilità alle malattie”, ha dichiarato Guterres in una dichiarazione che accompagna uno studio delle Nazioni Unite con raccomandazioni per il continente africano. “I paesi africani dovrebbero anche avere un accesso rapido, equo ed economico a qualsiasi vaccino e trattamento, che devono essere considerati beni pubblici globali”, ha aggiunto.

Complimentandosi per la tempestività delle misure per il contenimento del virus messe in atto nel continente, il segretario generale dell’Onu ha osservato che lì la pandemia è ancora agli inizi e che potrebbe essere fermata tempestivamente.