Lagarde: “Bce farà di tutto per aiutare l’Eurozona ad uscire dalla crisi”

“Il consiglio direttivo della Bce è impegnato a fare qualunque cosa necessaria, nel suo mandato, per aiutare l’Eurozona a uscire da questa crisi“. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo discorso alla riunione ‘virtuale’ di primavera del Fmi. “La Bce – ha detto – è pronta ad aumentare le dimensioni dei suoi programmi di acquisti titoli e aggiustare la loro composizione, nella misura necessaria e per tutti il tempo necessario“, e a “valutare ogni azione e ogni contingenza“.

La presidente Lagarde sottolinea che saranno necessari “ulteriori sforzi internazionali” per contrastare le conseguenze dello scoppio e della diffusione del Coronavirus, e che la Bce si è pronta a sostenere le misure contro la crisi proposte dal Fmi come prestiti di emergenza e la linea di liquidità a breve termine per i Paesi con fondamentali macroeconomici solidi. Siamo inoltre aperti a esplorare una possibile nuova assegnazione di diritti speciali di prelievo (SDR) per tutti i membri del Fmi.

La presidente della Bce Christine Lagarde (Twitter)

“La BCE ha siglato accordi di swap line con alcune banche centrali dell’Ue per fornire liquidità in euro e sta valutando ulteriori richieste in linea con il suo mandato“. Lagarde ha aggiunto infine che la Bce “è pronta ad aumentare i programmi di acquisto e a modificarne la composizione nella misura necessaria e per tutto il tempo che servira’. Esplorera’ tutte le opzioni per sostenere l’economia in questa fase di shock“.