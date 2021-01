L’amministrazione Biden scopre che “i talebani non rispettano gli accordi”

Che l’amministrazione fucsia dem di Biden contasse sul fatto che un’organizzazione come i talebani che ha fatto del terrorismo il proprio modo di essere, si attenesse ad un qualsiasi accordo fa già ridere.

Infatti piagnucolano con non poca ipocrisia “i talebani non hanno rispettato gli impegni contenuti nell’accordo di pace sull’Afghanistan”. Lo afferma l’amministrazione Biden tramite il Pentagono, guidato dal nuovo segretario alla difesa Lloyd Austin. “Gli Stati Uniti – ha detto il portavoce del Dipartimento della Difesa John Kirby – restano impegnati sul fronte degli sforzi previsti dall’accordo. Ma senza un impegno dei talebani nel rinunciare al terrorismo e nel fermare i violenti attacchi contro le forze di sicurezza nazionale afghane sarà molto difficile avere sviluppi in avanti dei negoziati”. Il portavoce ha quindi aggiunto che nessuna decisione è stata ancora presa dall’amministrazione Biden sul futuro delle truppe americane in Afghanistan.