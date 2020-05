L’Austria si candida come Paese sicuro per le vacanze

ROMA. “In nessun caso apriremo i nostri confini a Paesi che non hanno ancora la situazione” dei contagi da coronavirus “sotto controllo”. Lo afferma su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. “Il governo federale farà tutto il possibile per promuovere le vacanze in Austria e per dimostrare che le vacanze in Austria sono sicure”, aggiunge Kurz.

“Chiudere i confini esterni per invogliare il turismo in Austria non mi sembra una trovata sensazionale. Noi lavoriamo in coordinamento con la Commissione europea per una gestione delle frontiere coordinata in base ai dati epidemiologici. Non è tempo di spot o proclami unilaterali, ma di intenso lavoro per unire l’Europa in questa fase delicata”. Così Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, commenta le parole del cancelliere austriaco Sebastian Kurz.