Le Borse asiatiche in caduta libera per il timore di una seconda ondata del virus

Borsa asiatiche in profondo rosso sui timori per una seconda ondata di coronavirus dopo che negli Usa i casi di positività hanno superato quota due milioni e l’avanzata dell’epidemia in America Latina preoccupa profondamente l’Oms.Tokyo ha perso il 2,8%, Sydney il 3% e Seul l’1,4% mentre, sul finale di seduta, Hong Kong cede il 2%, Shanghai e Shenzhen l’1% Pesanti i future europei, con Milano giù del 2,2%, Francoforte del 2,1% e Londra dell’1,8%. A Wall Street, quelli sull’S&P perdono l’1,4%.