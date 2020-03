Le Iene torneranno in tv dal 23 aprile

“Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset. Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei nostri colleghi“. L’annuncio è stato diffuso dallo stesso programma, in onda su Italia 1, attraverso un comunicato ufficiale sul sito ufficiale e da un post pubblicato su Facebook.

“Terminata la quarantena – si legge nella nota – Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina.“

Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri (Facebook)

Il messaggio termina affermando: “Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile“.

Inoltre, in seguito all’annuncio, sulla pagina Facebook ufficiale del programma ha riscosso grande successo un post, correlato da un video, che vede come protagonista una simpatica bambina: la piccola Gioia esorta tutti a rimanere a casa e spiega il perché debba essere fatto.

Carlo Saccomando