Leccornie dalla Basilicata, la pasta con i peperoni cruschi

MATERA. Una delle espressioni tipiche della cucina contadina lucana, ci sono alcuni primi piatti abase di peperoni cruschi, preparati utilizzando peperoni essiccati dal sapore delicato che vengono “scottati” in olio bollente per ottenere una consistenza croccante (da qui il termine dialettale “crusco”), a cui viene aggiunta mollica fritta di pane raffermo. viene preparato con ingredienti “poveri”. I tipi di pasta impiegati sono principalmente strascinati, ferretti (o frizzuli) e cavatelli. Da tradizione, è considerato un piatto di recupero, soprattutto per evitare lo spreco del pane vecchio.

Cucinare i peperoni cruschi non esistono particolari difficoltà, anche se la preparazione necessiti di alcune accortezze. I peperoni vengono puliti con un panno asciutto, privati del picciolo e svuotati dei semi per essere, in seguito, scottati in olio caldo e non fumante, aromatizzato con uno spicchio d’aglio che viene rimosso prima della cottura. La cottura avviene in pochi secondi. Una volta immersi nell’olio, i peperoni tendono a gonfiarsi e, dopo averli rigirati velocemente un paio di volte, devono essere subito estratti onde evitare bruciature che ne compromettono il sapore. Bisogna solo fare attenzione a non cuocerli troppo perché possono annerire velocemente e rilasciare un sapore amarognolo.

Una volta messi da parte per raffreddarsi (ottenendo così la tipica croccantezza) e, successivamente, tagliati a pezzetti, nello stesso olio viene dorata la mollica sbriciolata. A cottura ultimata della pasta, gli ingredienti vengono mescolati ed, infine, conditi con una parte di peperoni e, a scelta, scaglie di cacioricotta o pecorino.

Esistono peraltro alcune varianti che comprendono l’aggiunta di cime di rapa e baccalà (e/o acciuga), al posto di mollica e cacioricotta.

Piero Abrate