Legoland, 5 milioni di mattoncini per i monumenti più iconici d’Italia

Video in time lapse della costruzione della Basilica e del Campanile di San Marco di Venezia, realizzato dal team di operatori esperti di Merlin Magic Making,

Pochi mesi dopo l’annuncio della costruzione di Legoland Water Park Gardaland, continua a crescere l’interesse nei confronti del Parco Acquatico e degli elementi che lo andranno a caratterizzare.

Una delle attrazioni che maggiormente attirerà l’attenzione e la curiosità dei Visitatori sarà sicuramente la Miniland, un’ampia area nella quale verranno ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano. Per realizzarla saranno necessari ben 4 milioni e 900mila mattoncini Lego.

“Sono un centinaio i monumenti, tutti realizzati in scala 1:20, appositamente progettati per Legoland Water Park Gardaland, rendendo così la Miniland italiana unica al mondo” – ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland – “E non si tratta di piccole realizzazioni, perché il Lego Model rappresentante il Duomo di Milano, il monumento più alto dell’area, supera i 3 metri, mentre quello che raffigura la Basilica di San Pietro è largo ben 5,6 metri”.

La Miniland sarà suddivisa in sei cluster disposti a lato del Lazy River / Fiume Lento e sarà visibile a bordo di gommoni gonfiabili e visitabile dalla terra ferma: sarà come compiere un affascinante viaggio lungo un’Italia fatta interamente di mattoncini Lego.

Un’area particolarmente affascinante sarà quella dedicata a Venezia, con la Basilica di San Marco – alta 1,120 m, larga 160 cm e lunga 181 cm – e il Campanile di San Marco – alto 3 metri e largo 40 cm. La realizzazione di questi due Lego Model – composti in tutto da quasi 75.000 mattoncini e ben 525 elementi – ha coinvolto due designer e dieci costruttori per un totale di 1.243 ore di lavoro. “La nostra sfida – raccontano – è stata di convertire in mattoncini alcuni elementi presenti sul frontone della Basilica come le sculture del Leone di San Marco e la statua della Giustizia!”.

Il Lego Model del Campanile di San Marco a Venezia, che è stato riprodotto fedelmente, avrà inoltre un aspetto interattivo in quanto, tramite un bottone, i visitatori potranno azionare il suono delle campane.

Oltre alla città di Venezia sono state riprodotte alcune delle architetture che hanno reso immortale Roma, dal Colosseo alla Fontana di Trevi alla Basilica di San Pietro, ed è stata allestita un’area dedicata alle ‘Icone d’Italia’ con una rappresentazione dei monumenti più noti quali il Duomo di Milano e la Torre di Pisa.

All’interno delle aree tematiche, ci sarà, inoltre, un cluster dedicato a Gardaland Resort con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall’iconico Albero di Prezzemolo alla scenografica Fuga da Atlantide fino ad arrivare al nuovissimo Gardaland Magic Hotel. La Miniland è una caratteristica ricorrente dei Legoland Resort di tutto il mondo che viene però declinata in base al contesto nel quale viene inserita: per questo motivo la Miniland di Gardaland sarà unica, con Lego Model che rappresentano monumenti progettati ad hoc che non sono presenti in nessun altro luogo nel mondo.