L’epilogo dei Daft Punk: dopo 28 anni si separa lo storico duo elettronico

I due, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, insieme dal 1993, hanno annunciato oggi la fine della loro collaborazione con un video di otto minuti, “Epilogue” in cui li si vede camminare in un deserto, poco prima del tramonto, fino a quando uno dei due, quello con il casco argentato esplode. Ad innescare la carica esplosiva e il compagno, che poi si allontana da solo nel deserto. La notizia della separazione è stata confermata anche dall’agente al magazine “Variety“, senza fornire ulteriori dettagli.

Il filmato non è stato realizzato ad hoc ma si tratta di un estratto dal film muto “Electroma” del 2006, diretto dagli stessi Daft Punk, nel quale i due protagonisti robot cercano di diventare umani mediante ogni mezzo. La scena dell’esplosione è un chiaro riferimento al film ‘Zabriskie Point‘ diretto dal maestro Michelangelo Antonioni, pellicola nel quale viene esasperato l’uso della tecnica dello slow motion e delle ripetizioni delle esplosioni nella scena finale, osservata da diverse prospettive.

I Daft Punk: la carriera

Numerosi i successi del duo parigino a cominciare dal singolo del 1997 ‘Around the World‘, numero uno nella classifica dei singoli in Italia, Svezia e Belgio e disco d’oro in Francia e Australia. Altrettanto degna di nota “One More Time“, brano del 2000 che ebbe un successo strepitoso in Europa.

Nel 2010 il duo è stato ingaggiato dalla Disney per produrre la colonna sonora del film ‘Tron: Legacy‘, che ha debuttato nelle sale il 29 dicembre, in cui sono apparsi con un piccolo cameo. La colonna sonora è stata pubblicata il 22 dicembre, mentre il 5 aprile 2011 è uscito l’album contenente i remix della colonna sonora ‘Tron: Legacy Reconfigured‘.

L’apice della popolarità mondiale è giunto nel 2013 con l’album ‘Random Access Memories’, contenente la hit mondiale “Get Lucky” realizzata con Nile Rodgers e Pharrell Williams, nel 2014 ha vinto il Grammy per il “Miglior Album“. Nel 2016 dalla collaborazione con il cantautore canadese The Weekend sono nate le hit ‘Starboy‘ e ‘I feel it coming‘.

