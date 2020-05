L’esplosione di Quargnento dove persero la vita tre VdF, saranno due i processi

ALESSANDRIA. Una tragedia che spazzò via tre giovani vite, ci furono anche feriti in quel giorno maledetto, un giorno di servizio come tanti altri… Saranno due i processi che dovranno far luce sull’esplosione di Quargnento (Alessandria), che all’inizio dello scorso novembre causò la morte di tre vigili del fuoco.

Il 23 luglio i coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco saranno giudicati in rito abbreviato davanti al gup Paolo Bargero per i reati di esplosione dolosa di abitazione, lesioni aggravate, ovvero il ferimento di due vigili del fuoco e un carabiniere, truffa all’assicurazione e calunnia al vicino di casa. L’11 settembre, invece, comincerà il processo in Corte d’Assise per omicidio volontario plurimo.