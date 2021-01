Libri, vendita in crescita del 2,4% con il traino del settore digitale

ROMA. Il mondo del libro ha reagito bene alla pandemia. Nel 2020 è cresciuta del 2,4%, con il raggiungimento di 1,54 miliardi di euro a prezzo di copertina, l’editoria di varia, cioè narrativa e saggistica, libri per bambini e ragazzi, ebook e audiolibri.

Ma è il digitale a far da traino con una grande impennata: per gli ebook +37% (97 milioni) e per gli audiolibri +94% (17,5 milioni). Grazie a questa crescita, la lettura e l’ascolto digitale valgono oggi il 7,4% delle vendite del comparto varia. Mentre soffrono le librerie e avanza l’online. I dati Aie saranno presentati il 29 gennaio alla Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri.