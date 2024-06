Giochi online, non rallenta la crescita dei casino

Negli ultimi anni, il mercato dei casino online in Italia è stato uno dei più vivaci, con trend di crescita costante confermati anche per il 2023. L’evoluzione del settore non solo ha coinvolto un numero crescente di utenti, ma ha anche visto un notevole aumento delle giocate e dei ricavi: ecco un’analisi dettagliata dei dati più recenti.

Casino online: un settore in piena espansione

Il 2023 ha rappresentato un anno di consolidamento e ulteriore crescita per i casino online in Italia. Secondo gli ultimi dati raccolti, infatti, i ricavi nei soli mesi di novembre e dicembre hanno raggiunto cifre record, rispettivamente di 259 milioni e 234,5 milioni di euro, numeri che indicano una crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2022 per un aumento complessivo del 14% sull’intero anno. Il successo dei casino online può essere attribuito a una serie di fattori, sia a livello di marketing che delle tecnologie utilizzate sulle varie piattaforme di gioco.

Il gioco online, infatti, può contare oggi su operatori sempre più forti e in grado di investire non soltanto sulla comunicazione, ma anche sull’uso di sistemi avanzati che permettono di migliorare la user experience complessiva, a prescindere dal tipo di passatempo utilizzato. Pensiamo, per esempio, all’intelligenza artificiale e alla sua capacità di personalizzare la proposta o al crescente utilizzo della realtà virtuale, che rende le sale online un luogo vivibile a 360 gradi.

Diversificazione dei giochi e statistiche

Ciò che rende i giochi online sempre più apprezzati è senza dubbio la varietà di scelta a cui si è arrivati nel corso degli anni, non a caso la crescita economica ha riguardato un po’ tutte le tipologie di svaghi presenti sulle piattaforme specializzate. Le slot machine online, per esempio, continuano a dominare il mercato, rappresentando circa il 60% delle giocate totali, mentre giochi da tavolo come roulette e blackjack costituiscono attualmente circa il 20% delle attività di gioco in rete. Ottimi dati anche per le scommesse sportive online, che hanno visto un aumento del 15% nell’ultimo anno, con una particolare preferenza per il calcio, che rappresenta da solo il 70% delle scommesse sportive. Crescita dell’8% invece per il bingo online, ma non va sottovalutato il peso del poker, che pur a fronte di una lieve flessione rispetto all’anno precedente resta uno dei giochi più amati in assoluto, sia tra chi già lo conosceva offline che tra i nuovi arrivati.

Proprio il poker, tra l’altro, può contare su una proposta che non si limita alle singole giocate da web e da mobile, ma che include invece un mercato ben più dinamico rispetto ad altri giochi, con la possibilità di prendere parte tramite siti e app come PokerStars a veri e propri eventi di livello nazionale e internazionale, confrontandosi anche con i professionisti più abili e conosciuti.

In termini di spesa media per giocatore, le slot machine si attestano intorno ai 45 euro al mese, seguite dal poker con una spesa media di 35 euro al mese e dalle scommesse sportive con circa 30 euro mensili. Parliamo dunque di una diversificazione che non solo amplia l’offerta dei casino online, ma contribuisce anche alla loro capacità di attrarre un pubblico più vasto.

Unsplash (Yura Fresh)

L’importanza delle promozioni

Uno dei principali motori della crescita è stato però anche l’ampio utilizzo di promozioni attrattive per le diverse categorie di giocatori. Le piattaforme di gioco hanno saputo infatti sfruttare al meglio bonus di benvenuto, cashback e free spins per attirare nuovi giocatori e fidelizzare quelli esistenti, rendendo tutte queste iniziative dei veri e propri strumenti di marketing avanzato. Particolarmente apprezzate risultano essere le quote maggiorate e le offerte di bonus senza deposito, che permettono ai giocatori di sperimentare senza dover subito investire grosse somme di denaro.

L’influenza delle nuove generazioni

Un’ultima interessante annotazione statistica riguarda il pubblico dei casino digitali, che pur raccogliendo consensi in fasce demografiche differenti, sembrano godere soprattutto del favore della cosiddetta Generazione Z. I giovani nati dopo il 1998 sembrano infatti preferire particolarmente l’ambiente digitale per il loro intrattenimento, con solo il 36% della stessa fascia che frequenta casino fisici. La propensione della Gen Z verso il gioco online è evidenziata anche dall’aumento del 18% della loro partecipazione dal 2021, un trend alimentato dalla familiarità dei giovani con la tecnologia e dalla loro ricerca di esperienze interattive e dinamiche.

Il mercato dei casino online in Italia continua dunque a crescere, supportato da soluzioni di varia natura che hanno consentito agli operatori di diventare protagonisti di un settore dinamico e profittevole.