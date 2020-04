Lombardia, Gallera: “Risultato vicino. A Pasqua tutti in casa”

Si riduce ancora il numero di ricoverati per Coronavirus in Lombardia, dove comunque sono morte 238 persone in un giorno: ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook. Sono 53.414 i positivi in regione, 1.089 più di martedì.

Di questi 11.719 sono ricoverati non in terapia intensiva, 1257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9722, 238 in un solo giorno. I dati mostrano un incremento anche sul fronte delle persone guarite, che hanno raggiunto quota 15.147 (+649), e un calo dei ricoveri: 11.719, 114 in meno rispetto a martedì.

Giulio Gallera

“Il traguardo è molto vicino, vogliamo raggiungerlo a tutti i costi” Così l’assessore lombardo Gallera, che aggiunge: “Il risultato è vicino, non dobbiamo allentare l’attenzione adesso: dobbiamo veramente fare una pasqua in casa“, ha aggiunto.