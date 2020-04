Lombardia, Gallera: “Situazione in lento ma costante miglioramento”

In Lombardia le persone positive al Coronavirus sono in totale 51.532, con una crescita nelle ultime 24 ore di 1.079 casi, di cui 112 solo nella città di Milano. I deceduti sono 297 in più, mentre complessivamente sono 9.202 le vittime da inizio emergenza. Sono invece 437 in più le persone guarite. Sono i dati forniti dall’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera che ha definito la “situazione in lento ma costante miglioramento”.

Sono 11.914 i ricoverati non in terapia intensiva (-95 rispetto a ieri) a cui si aggiungono i 1.343 in terapia intensiva (+26). L’assessore al Walfare lombardo ha inoltre aggiunto che “Anche i dati di Milano sono confortanti quindi li raccogliamo con buona soddisfazione“.

Nella provincia del capoluogo lombardo i positivi sono 11.538 con una crescita di 308 nuovi positivi (ieri +411), mentre a Milano città ci sono 112 nuovi positivi per un totale di 4.645 (ieri +171). Migliorano anche i dati a Brescia con +137 positivi per un totale di 9.477 e Bergamo con +103 per un totale di 9.815 positivi.