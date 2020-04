Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, è morto Franco Lauro

È morto oggi a Roma uno tra i volti più noti di RaiSport: giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano Franco Lauro. Il giornalista aveva 58 anni ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket. Grande esperto di calciomercato, è stato inoltre protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo della Rai.

A quanto si apprende il giornalista sarebbe deceduto nella sua abitazione a seguito di un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Franco Lauro

Nato a Roma il 25 ottobre 1961, prima di entrare in Rai aveva lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane. Si era specializzato nel calcio mercato. In tv aveva esordito nel 1981 in un’emittente locale. In carriera ha ricevuto diversi premi, tra i quali il Premio Beppe Viola e il Premio Paolo Valenti.

Dal 2008 al 2014 ha condotto la storica trasmissione sportiva “90º minuto” per la Serie A, mentre durante giugno e luglio del 2010 è stato il conduttore di Dribbling Mondiali su Rai Due. Nello stesso periodo del 2012, come nel 2008, conduceva le trasmissioni Rai pre e post partita degli Europei e conduce Stadio Europa. Nel 2016-2017 aveva condotto il pre e post partita della Coppa Italia con Mario Sconcerti.

In ricordo di Franco Lauro: i tweet più significativi da parte del mondo dello sport

In un'epoca di offerta spaventosamente superiore alla domanda, Franco Lauro era il simbolo di una certa vetustà della RAI, orgogliosa fino all'autodistruzione. Ma è la voce di una delle più grandi imprese sportive della nostra vita: la semifinale olimpica Italia-Lituania 2004. pic.twitter.com/QIMC35xPO1 — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 14, 2020

Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italiano.

Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze da parte del Club e di tutti i rossoneri pic.twitter.com/AFY7BEHuqs — AC Milan (@acmilan) April 14, 2020

L’Olimpia Milano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del giornalista della Rai Franco Lauro, per anni voce del basket per la televisione di stato. RIP. 🙏🏼#insieme pic.twitter.com/unEzoVW1LA — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 14, 2020