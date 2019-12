Madonna stoppa il Madame X tour per problemi di salute

NEW YORK. “Ero in lacrime per il dolore, che è stato indescrivibile negli ultimi giorni”. Madonna ha affidato ai social le parole per spiegare il motivo per cui è costretta a cancellare di nuovo il suo tour in Nord America. “Per ogni canzone che ho cantato, ho detto una preghiera che ce l’avrei fatta ad arrivare alla prossima e superare lo spettacolo. Le mie preghiere hanno avuto risposta, e ce l’ho fatta. Mi considero un guerriero. Non smetto mai. Comunque questa volta devo ascoltare il mio corpo, e accettare che il mio dolore è un avviso. Voglio far sapere ai miei fan quanto sono profondamente dispiaciuta per aver dovuto cancellare il mio ultimo show”, ha confessato la cantante.

In un video postato durante uno dei suoi concerti per il tour Madame X si vede una Madonna sofferente nel salire una scala.

“Ho passato gli ultimi due giorni con i medici – ha dichiarato Madonna – tra scansioni, ultrasuoni, raggi X per indagare, e altre lacrime. Mi hanno detto molto chiaramente che se voglio riprendere il mio tour devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni al mio corpo. Non ho mai permesso che un infortunio mi fermasse, ma questa volta devo accettare che non esiste vergogna nell’essere umano e dover premere il pulsante di pausa. Ringrazio tutti voi per la comprensione, l’amore e il sostegno. Sarà una lunga strada. Signore abbi pietà. Le cose devono cambiare. E lo faranno perché Madame ❌ è una combattente!”

Simona Cocola