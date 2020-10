Mara Maionchi positiva al covid-19, ricoverata ma è in buone condizioni

ROMA. Mara Maionchi, produttrice discografica e giudice di numerosi talent, è risultata positiva al Covid ed è ricoverata in un ospedale milanese. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni e la situazione sarebbe sotto controllo.

La notizia – anticipata da Selvaggia Lucarelli su The Post International – è confermata dal management della Maionchi, che spiega che Mara “è serena di essere in ottime mani”.

La produttrice fa parte della giuria di Italia’s Got Talent insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e a Federica Pellegrini, anche quest’ultima risultata positiva qualche giorno fa. Dal programma si spiega che le registrazioni di Italia’s Got Talent sono terminate domenica 11 ottobre e fino all’ultimo giorno di lavoro tutti sono stati tamponati e risultati negativi, compresi i tecnici e lo staff della produzione.

