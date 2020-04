McDonald’s, consegna pasti gratis a medici e infermieri dell’Amedeo di Savoia

TORINO. Ottima iniziativa di solidarietà concreta, di chi vuol far sentire la propria riconoscenza ed il proprio affetto a chi così tanto sta dando per la comunità. McDonald’s provvede ai pasti per medici e infermieri dell’Amedeo di Savoia, presidio torinese in prima linea nella lotta al Coronavirus.

E’ quanto annuncia la catena di ristorazione che, in una nota, afferma di avere “deciso di donare, per un periodo di 15 giorni, 1.125 pranzi in totale al personale”. “L’iniziativa – prosegue l’azienda – vuole rappresentare un ringraziamento da parte dell’azienda a chi si prodiga per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno”.

Norbert Ciuccariello