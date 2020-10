Medico ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava alla guida della propria auto

NAPOLI. Un medico di base di 46 anni è stato ferito nella notte in circostanze al vaglio dei Carabinieri, a Napoli. L’uomo si è presentato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata curata una ferita da colpo d’arma da fuoco a una spalla.

Secondo gli accertamenti condotti dai Carabinieri sul posto indicato dal medico – la statale 162, nel quartiere di Poggioreale – la sua auto, una Fiat 500, presentava tre fori alla portiera lato guida ed un altro, presumibilmente quello che poi lo ha raggiunto alla spalla, che ha mandato in frantumi il vetro. L’uomo ha riferito ai Carabinieri che mentre stava percorrendo la statale è stato avvicinato da un’auto dalla quale sono partiti, senza alcun motivo, i colpi di pistola. Indagini sono in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.