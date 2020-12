“Lo scorso 17 ottobre gli scienziati del Cts mettevano nero su bianco che i protocolli di sicurezza imposti ai ristoranti erano efficaci, quindi non c’era alcun bisogno di chiuderli. È stato il Governo a scegliere di inasprire le misure, dando un’altra pesantissima mazzata ad un settore fondamentale dell’economia italiana.” Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni.

“Conte e i suoi sodali – prosegue la leader di Fratelli d’Italia – dimostrano ancora una volta di voler scaricare la propria incapacità di gestione dell’epidemia sulle imprese e sulle partite iva, compromettendo l’intera economia italiana. Come abbiamo detto fin dall’inizio, se i protocolli di sicurezza imposti a tutte le categorie sono efficaci le attività devono riaprire tutte subito, se non lo sono Conte deve chiedere scusa e risarcire le imprese che hanno investito i loro soldi per adeguarsi alle norme anti Covid”. “Non c’è nulla di sensato in questo testo. La maggioranza lo sa bene perchè scappa da anni su questo argomento. Chi fa domande viene tacciato di razzismo. La sinistra sa che quello che sta accadendo è figlio di un delirio ideologico, una sinistra prona al grande capitale, a chi usa i disperati per produrre omologazione nelle società e per rivedere al ribasso i diritti delle persone”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula a Montecitorio.