Merkel “Accanto ai manifestanti bielorussi e pronti a sostenerli”

BERLINO. “Il nostro cuore batte con i dimostranti”, ha detto Angela Merkel, parlando al direttivo della Cdu oggi degli sviluppi in Bielorussia, secondo quanto riferisce la Bild.

La cancelliera ha messo in guardia: bisogna agire in “modo molto intelligente adesso” per sostenere le proteste, evitando di sollevare l’impressione di interferenze. Attraverso il portavoce Steffen Seibert, il governo tedesco si è espresso contro le violenze, chiedendo un intervento dell’Osce e minacciando, insieme ai partner europei, nuove sanzioni.