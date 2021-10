Milano: cariche della polizia al corteo No Green pass

Il corteo dei No Green pass a Milano ha raccolto 10mila persone. Disagi per la circolazione e scontri con la polizia nei pressi della prefettura

Si sono ritrovati in diecimila a Milano i manifestanti “No green pass”. Sono partiti da piazza Fontana per protestare contro l’obbligo del certificato verde e senza autorizzazione hanno creato un corteo che è sfilato per le vie della città. La manifestazione è degenerata verso sera quando si è tentato di raggiungere la Camera del Lavoro e le forze dell’ordine hanno dovuto attuare alcune cariche di alleggerimento. Identificate sedici persone, di cui una arrestata per resistenza e quattro denunciate.

Disagi e Traffico in tilt

I manifestanti con cori e striscioni hanno attaccato il governo, virologi, giornalisti e forze dell’ordine e infine il sindacato. Tra gli slogan: “Landini babbeo il popolo in corteo” e “Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi”. Nel corteo, sono apparsi anche immagini di Padre Pio e della Madonna.

Numerosi i disagi provocati alla circolazione cittadina. La circonvallazione interna é rimasta completamente bloccata per ore e i mezzi deviati. Dopo un primo tempo pacifico, i manifestanti si sono diretti verso la Rai di corso Sempione, cambiando più volte percorso. A questo punto ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine.

Tra gli slogan dei No Green pass “Trieste chiama, Milano risponde”

Nel tentativo di percorrere via della Moscova il corteo è stato bloccato si è diretto verso piazza Duomo. Un gruppo, molto meno numeroso, ha successivamente deciso, al grido di “Trieste chiama, Milano risponde” di riprendere il corteo. All’altezza di via Borgogna, vicinissimo alla Prefettura, al Tribunale e alla Camera del lavoro, però, la tensione è salita nuovamente.

La testa del corteo composta anche da gruppi anarchici, ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza degli agenti in tenuta antisommossa. Ci sono state due cariche di alleggerimento che hanno fermato i manifestanti. Alcuni di loro sono stati manganellati, ma non si contano feriti.

Verso le 21 il corteo si è nuovamente messo in moto lungo corso Venezia in direzione di corso Buenos Aires.