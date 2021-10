Green pass, proteste al porto di Trieste: oltre 5mila i manifestanti

Nel giorno dell’entrata in vigore del Dpcm firmato martedì sera dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che sancisce l’obbligo di esibire il Green pass per entrare nei luoghi di lavoro, i portuali di Trieste stanno protestando contro la misura imposta dal governo. Ieri la Commissione di Garanzia si era espressa sulla manifestazione, annunciata da giorni, e aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento.Nonostante ciò per il Coordinamento dei lavoratori del porto di Trieste la mobilitazione è legittima.

Sin dalle prime ore del mattino un migliaio di lavoratori si sono ritrovati nell’area antistante Varco 4 , ma non hanno bloccato nè i lavoratori che hanno deciso di recarsi regolarmente a lavoro e nemmeno le attività del porto. L’accesso al porto è stato consentito a tutti i mezzi in arrivo, ma alcuni autisti, in particolar modo quelli provenienti dall’estero, alla vista del folto numero di persone presenti ha preferito non entrare e ha preferito tornare indietro.

Manifestazioni anti Green pass anche nella zona portuale di Ancona

Una manifestazione dei lavoratori dei cantieri sul Green pass unitamente a un tir in transito che si è fermato, ha di fatto bloccato l’accesso nord alla zona portuale di Ancona: in sit-in circa 200 operai di diverse aziende e c’è anche il mezzo pesante fermo sulla carreggiata all’altezza della Crn. Per questo i vigili urbani hanno chiuso l’accesso al ‘by pass’ che dalla Statale porta alla zona portuale: si sono formate lunghe file di auto lungo la Flaminia e di auto e mezzi pesanti lungo la rampa by pass.

Situazione sotto controllo, invece, nei cinque porti pugliesi di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi, in quelli di Gioia Tauro e di Napoli, dove non si è registrato alcun blocco o disservizio particolare. Questo perchè la percentuale di lavoratori vaccinata sarebbe molto più alta rispetto ad altri scali portuali.