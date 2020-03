Monica Lima lancia un esilarante appello alle donne in quarantena

L’attrice napoletana Monica Lima, del duo comico Arteteca, dal proprio account Facebook ha cercato di regalare un sorriso a tutti coloro i quali stanno vivendo un momento complicato a causa dell’emergenza Coronavirus realizzando un video molto divertente: si tratta di un simpatico quanto originale appello lanciato alle donne.

Il duo comico Arteteca, da sinistra Monica Lima e Enzo Luppariello (Facebook)

Secondo il parere della comica le donne si troverebbero di fronte ad una serie di problemi gravissimi: in primis la ricrescita dei capelli bianchi e dei peli superflui, poi si troverebbero costrette a lavorare molto di più in casa impegnate nelle cosiddette “faccende domestiche”, nel cucinare, nell’accudire i figli e sopratutto nel ritrovarsi sempre il marito tra i piedi. E per concludere in bellezza, utilizzando esattamente le parole della Lima, che in tipico dialetto napoletano afferma “C’è un altra cosa che ci sta crescendo in maniera esponenziale… e panze! (le pance)“.

Norbert Ciuccariello