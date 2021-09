Monitoraggio Covid in Italia: indice Rt in leggero calo a 0,97

La bozza del monitoraggio settimanale mostra un leggero calo dell’indice Rt medio pari a 0,97 (range compreso tra 0,92 e 1,01) nel periodo compreso tra l’11 agosto e il 24 agosto. In lieve diminuzione anche l’Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid sono 74 i casi per 100mila abitanti (27 agosto – 2 settembre), anche questo dato in calo rispetto ai 77 della settimana precedente (20-26 agosto).

Nonostante l’incidenza settimanale sia stata riportata sui valori registrati a metà agosto rimane abbastanza al di sopra della soglia settimanale limite di 50 casi ogni 100.000 abitanti che consentirebbe il controllo della trasmissione del virus basato sul contenimento. Attestando la situazione a 50 casi sarebbe più semplice poter identificare i casi e tracciare tutti i contatti che hanno avuto.

Sono 17 le Regioni a rischio moderato, 4 quelle a rischio basso

Questa settimana le Regioni e Province autonome che classificate a rischio moderato sono 17, in netto aumento rispetto alle 10 della scorsa. Nello specifico i territori a rischio moderato sono: Sicilia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, oltre alle province autonome di Bolzano e Trento. Le altre 4 Regioni sono classificate a rischio basso: Valle d’Aosta, Toscana, Umbria e Sardegna.

Sette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Tra i dati più preoccupanti spiccano quelli della Sicilia, dove i nuovi casi di positività segnalati in settimana sono in crescita e pari a 9.771. Crescita registrata anche in Veneto dove i casi settimanali registrati sono stati 4.217.

Sicilia, Sardegna e Calabria osservate speciali per le soglie nelle aree mediche e nelle terapie intensive

La Sicilia, in zona gialla da lunedì 30 agosto, ancora con i parametri oltre la soglia stabilita: 22,5% in area medica (contro la soglia del 15%) e 13,9% in terapia intensiva (contro la soglia del 10%). Scende l’incidenza di casi per 100mila abitanti: 190,4 contro 200,7. Sardegna al limite del 15% per l’area medica e intensive sopra il limite con il 13,2%, valori in salita ma incidenza in discesa (117,4 contro 148,5). In Calabria il 16,8% dei posti letto nei reparti ordinari è occupato, mentre le terapie intensive sono sotto soglia (8,9%).