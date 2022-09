Monza, neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale

Una neonata è stata abbandonata vicino all’ospedale San Gerardo di Monza ed è stata trovata intorno alle 5:20 di questa mattina da un’infermiera in una scatola appoggiata sul cofano di un’autovettura. La donna ha dato l’allarme agli agenti della Questura di Monza.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna alla Polizia la stessa, mentre si recava a lavoro, si sarebbe accorta della presenza della piccola sentendo dei gemiti: si è avvicinata alla scatola e ha trovato la neonata avvolta in una copertina all’interno della scatola. Negli istanti successivi ha avvertito il pronto Soccorso pediatrico il cui personale si è preso cura della bimba risultata nata da poche ore, in buone condizioni e dai tratti ispanici. In queste ore gli agenti sono al lavoro per rintracciare la madre.