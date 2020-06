Morta l’anziana picchiata dalla badante, arrestata la donna originaria dell’Est

ROMA. Non c’è stato nulla da fare. L’età e la durezza delle percosse non le hanno lasciato scampo. E’ deceduta in ospedale un’anziana trasportata in ospedale in gravi condizioni a inizio maggio dopo essere stata soccorsa a casa.

Per l’episodio i carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato la badante dell’anziana, una donna di 52 anni originaria dell’Est Europa, con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi. A quanto accertato dagli investigatori, la donna 81enne sarebbe stata picchiata dalla badante.