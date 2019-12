Moto su ghiaccio, torna dopo anni di assenza l’Ice Trophy

AOSTA. Dopo anni di assenza, rinasce l’Ice Trophy. Nel corso dell’inverno le moto torneranno a gareggiare sul ghiaccio. Dopo il successo di alcuni anni fa questo tipo di competizione era entrata nell’oblio, ora per volontà di alcuni appassionati i Comitati Regionali delle FMI di Piemonte e Valle d’Aosta ripropongono questo tipo di competizioni. Si gareggia su piste ghiacciate con moto di ogni tipo che montano gomme chiodate.

Le competizioni saranno organizzate dal TTN Racing Club, moto club novarese guidato da Alessandro De Gregori, già storico organizzatore del CRV Campionato Regionale di Velocità e dal Moto Club Pollein.

L’Ice Trophy è una manifestazione che risponde all’esigenza di colmare una lacuna: una competizione in pista per abili piloti o per funamboli. Le gare sono aperte a tutti, infatti si correrà con Ciclomotori e Scooter; Moto da cross, enduro, motard, trial da 125cc a 2T e 4T dal 1991 ad oggi; Pit-bike, Minigp; Scrambler; Enduro Stradali di tutte le cilindrate; Old style: i motocicli di qualsiasi specialità immatricolati nel 1990 e precedenti; Bici e moto elettriche; Quad.

Si gareggerà a Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao), Pragelato (To) e Breuil-Cervinia (Ao). Questa competizione da nuova vita ad grande classico della stagione invernale ed il TTN Racing Club conferma il suo impegno per consentire allo sport motociclistico di brillare in tutte le discipline.