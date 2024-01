Napoli e Inter si sfidano per la Supercoppa italiana

Napoli-Inter si sfidano questa sera (calcio d’inizio alle 20) all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, per conquistare la Supercoppa italiana. Di fronte a spalti che si annunciano gremiti con ospiti diversi campioni del passato del nostro calcio da Vieri, a Ferrara e Cannavaro, da Alex Del Piero a Toni e Zambrotta, oltre al ct della Nazionale Luciano Spalletti.

Gli azzurri campioni d’Italia, sfidano i nerazzurri agli ordini dell’arbitro, signor Rapuano. Favoriti sono gli uomini di mister Inzaghi, che sono in un momento di ottima forma, ma l’undici di mister Mazzarri, dopo la convincete semifinale contro la Fiorentina, non si rassegnano ad interpretare il ruolo di comparse, anche perché il triangolo tricolore è sulle loro maglie. In una finale secca può succedere di tutto.

Inter squadra titolare; Napoli con molte assenze

L’Inter schiererà l’undici titolare, unico dubbio è per Bastoni, che denuncia un affaticamento muscolare, in caso di forfait verrà sostituito da De Vrij. Il Napoli invece è in formazione rimaneggiata per le importanti assenze di alcuni titolari, tra cui Anguissa e Osimhen, impegnati con la loro Nazionale nella Coppa d’Africa.

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità la Supercoppa verrà assegnata ai calci di rigore. La partita può essere seguita in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.