Nasce il primo progetto in Italia delle Zone economiche ambientali

Sono nate da pochi giorni le “Zea”, Zone economiche ambientali, nei parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, e della Sila. “È arrivato il momento che i parchi nazionali diventino occasione di crescita green. Nella legge di Bilancio abbiamo inserito 20 milioni di euro per offrire vantaggi economici per chi crea lavoro green nei parchi nazionali. Ho sempre detto che crescita economica e tutela ambientale possono e debbono procedere insieme: con le Zea abbiamo realizzato il primo, importantissimo, tassello di questa visione”, ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il progetto, primo in Italia, è al momento sperimentale, e ha lo scopo d’invertire la tendenza diffusa di svuotamento dei parchi, causata anche dallo spopolamento dei piccoli comuni, in quanto il lavoro scarseggia.

Foto Facebook Sergio Costa

“Voglio costruire un’Italia “Paese Parco” – ha detto Costa –, dove la salvaguardia dell’ambiente possa essere uno strumento di forza. Non è un sogno, ma un percorso pragmatico che vede nelle Zea un passo fondamentale: è giusto riconoscere a chi vive nei parchi, e desidera prendersi cura della tutela della natura e della biodiversità, un’opportunità per rimanere in queste zone. Vogliamo dare possibilità concrete ai giovani delle comunità interne che faticano a rimanere nei parchi. È giusto farlo. Tutelare i nostri scrigni più preziosi, i parchi nazionali, che conservano una biodiversità e una bellezza che il mondo ci invidia, e nello stesso tempo creare lavoro green è per me una missione. Io ci credo fermamente, e con le Zea questa speranza diventa una progettualità concreta”.

Simona Cocola