Nasce ZappyRent: affittare casa a Torino e provincia sarà più semplice

Chi è alla ricerca di un casa a Torino o in provincia, ma anche chi desidera mettere in affitto il suo appartamento ha un nuovissimo alleato di fiducia. Nasce ZappyRent, l’idea innovativa che va a semplificare il mercato degli affitti.

Una piattaforma di affitti a medio-lungo termine che mette in contatto diretto i proprietari di casa ed i possibili inquilini desiderosi di trovare una soluzione di alloggio ideale per le proprie esigenze. Nessun intermediario, nessuna difficoltà e un sistema semplice da utilizzare per tutti.

ZappyRent punta a far sentire i proprietari di casa sicuri: il loro appartamento sarà in buone mani. Il portale selezionerà professionisti, studenti universitari e inquilini affidabili, così che la riscossione dell’affitto mensile sia assicurata. Chi affitta casa non dovrà preoccuparsi, poiché sarà il portale a gestire automaticamente i pagamenti degli inquilini.

Il servizio offerto da ZappyRent a Torino è già attivo. Sarà sufficiente inserire la casa che si intende affittare, in maniera semplice e intuitiva. Come? Basta caricare il proprio annuncio correlandolo di descrizione completa e foto, inserire il prezzo richiesto per l’affitto e attendere che questo venga selezionato da chi sta ricercando un appartamento in locazione.

Il proprietario di casa avrà tutte le informazioni necessarie per scegliere l’inquilino perfetto tra quelli che si propongono per l’affitto dell’immobile.

Non si dovranno più fissare appuntamenti per far visionare la casa, non si dovrà necessariamente avere un contatto diretto con l’inquilino. Tutto avverrà online e sarà estremamente più semplice di prima, quando affittare una casa poteva essere faticoso e anche rischioso. Con ZappyRent non si corrono rischi, tutto sarà gestito in maniera automatica dal portale, che penserà ad accreditare la rata mensile dell’affitto sull’account del proprietario di casa.

I vantaggi del servizio non sono solo per chi affitta, ma anche per chi cerca casa. Con ZappyRent l’affitto di appartamenti a Torino non è più un incubo. Sono già tanti gli annunci a prezzi competitivi disponibili in città. L’inquilino ha facoltà di scegliere la casa di suo interesse e accettare il prezzo di affitto, o fare un’offerta. Quando il proprietario accetterà la proposta, potrà andare ad abitare nella sua nuova casa.

Un processo reso estremamente più rapido dalla possibilità di effettuare tutti i passaggi necessari direttamente online. Un segno dei tempi che cambiano, anche in un settore come quello degli affitti casa che trova sempre più difficoltà negli ultimi anni anche a causa della presenza di troppi intermediari, costi da gestire e appuntamenti da fissare.