Navalny, i primi accertamenti rilevano “tracce di avvelenamento”

BERLINO. Dai primi accertamenti sanitari effettuati Alexei Navalny presenta “tracce di avvelenamento”. Lo riferisce l’ospedale di Berlino dove l’oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici che hanno in cura il dissidente non escludono “effetti a lungo termine” sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato.

Per il personale sanitario sono possibili danni al sistema nervoso. Stando all’ospedale Charité, non è in pericolo di vita. La sostanza che ha intossicato Navalny è un inibitore della colinesterasi. In pratica una potente neurotossina. Quale, nello specifico, i dottori ancora “non lo sanno” e dunque hanno iniziato “un nuovo set di analisi”. “Il comunicato dell’ospedale Charité conferma i sospetti di avvelenamento per Alexei Navalny. Scelta giusta accoglierlo a Berlino”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. Che in un secondo Tweet aggiunge: “L’Europa intera condivide la richiesta tedesca di chiarimenti sul caso”. “L’Ue . dice l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell – condanna fortemente quello che appare come un attentato alla vita di Alexei Navalny. E’ imperativo che le autorità russe avviino un’indagine indipendente e trasparente sull’avvelenamento di Navalny”, che “il popolo russo e la comunità internazionale chiedono” di chiarire. “I responsabili devono essere portati davanti alla giustizia”. “I primi test preliminari effettuati dall’ospedale Charité di Berlino indicano che l’oppositore russo sia stato avvelenato durante il suo soggiorno in Siberia”, aggiunge Borrell, ringraziando lo staff del Charité per le cure offerte a Navalny e augurandogli “una pronta e piena guarigione”.