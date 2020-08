Navalny, trasportato in aeroporto in gran segreto

OMSK. L’ambulanza con a bordo l’oppositore russo Alexei Navalny è giunta in aeroporto. Lo fa sapere la sua portavoce Kira Yarmysh postando su twitter una foto del veicolo mentre fa ingresso nello scalo di Omsk, in Siberia. Sulla pista un aereo lo attende da 17 ore.

“Alexei Navalny – aveva twittato Yarmish poco prima – è stato caricato su un’ambulanza e portato all’aeroporto. In quel momento Oleg Navalny, Ivan Zhdanov e io eravamo in ospedale – precisa nel post -. Avevamo convenuto che saremmo andati in ambulanza con Alexey. Ma ci è stato portato via in segreto”, conclude. I tre hanno poi raggiunto l’aeroporto su un’auto di scorta.