Nell’Imperiese: non gradisce il referto, picchia il medico

BORDIGHERA. Un medico delle urgenze del punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera è stato aggredito con un pugno in faccia (prognosi 21 giorni) da un giovane paziente che non aveva “gradito” una parte del referto.

“E’ un signore che ho curato lo scorso primo febbraio – racconta il medico -. Non era d’accordo su un particolare del referto: qualcosa che a lui non avrebbe arrecato alcun danno, ma che io dovevo scrivere come medico. Già l’altro giorno ha minacciato di aggredirmi, se non avessi cancellato quella parte”.

Il ragazzo ha cercato il dottore anche nei giorni successivi e ieri il medico ha deciso di denunciare: “Appena mi ha visto, mi si è scagliato addosso sferrandomi un pugno in faccia e ferendomi al labbro. Poi ha detto che avrebbe preso una spranga e avrebbe fatto il resto”.