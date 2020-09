Noleggio a lungo termine: tutti i “pro” che sa offrire ai privati

Il noleggio a lungo termine di auto e veicoli di altro tipo è un servizio che negli ultimi tempi sta davvero spopolando: se da un lato, infatti, i dati relativi alle nuove immatricolazioni parlano di una ripresa molto lenta, dall’altro il noleggio a lungo termine fa registrare dei “segni +” molto netti.

Un servizio che abbraccia sempre più anche i privati

Le ragioni alla base di questo trend possono essere molteplici, tuttavia l’aspetto principale per cui il noleggio sta crescendo in questo modo sono individuabili nel fatto che questo servizio, che un tempo veniva rivolto solo ad aziende, è oggi una realtà molto consolidata anche per quanto concerne i privati.

Anche le persone che hanno bisogno di un’auto per potersi spostare, o magari per provvedere alle esigenze familiari, possono oggi far riferimento ad aziende specializzate come www.facilerent.it per richiedere dei servizi di noleggio a lungo termine, ed è evidente che se tale servizio si sta diffondendo in modo così consistente è perché i vantaggi per il consumatore non sono affatto da poco.

Ma quali sono i più importanti? Scopriamolo subito.

Evitare una grossa spesa per un bene destinato a un rapido deprezzamento

Il primo aspetto, forse quello più palese, corrisponde al fatto che con il noleggio a lungo termine si può evitare la grossa spesa necessaria per comprare un’auto.

Tutti sanno che per acquistare un’auto nuova bisogna prevedere una spesa di almeno 10.000/15.000 euro, e scegliendo il noleggio questa cospicua spesa iniziale può essere facilmente bypassata.

A questa considerazione si può replicare dicendo che si tratta comunque di un investimento di lungo periodo, ma la vettura è davvero un buon investimento dal punto di vista economico? La risposta, purtroppo, è negativa: le auto sono dei beni che svalutano assai rapidamente e se vengono rivendute anche solo a pochi anni dal loro acquisto, bisogna prevedere un prezzo di vendita ben più basso rispetto a quello originario.

Dire addio a qualsiasi costo gestionale del veicolo

Il noleggio a lungo termine consente di azzerare tutti i costi relativi alla gestione dell’auto, e chiunque abbia mai posseduto un veicolo sa bene quanto questo possa essere vantaggioso.

L’assicurazione RC Auto, obbligatoria per poter circolare, ulteriori polizze quali quella furto incendio o la sempre più diffusa kasko, le revisioni obbligatorie, il bollo, eventuali riparazioni e sostituzioni di elementi del motore, sono tutti aspetti che hanno un costo cospicuo.

Con il noleggio a lungo termine queste spese possono essere definitivamente abbandonate in quanto tutte, rigorosamente, a carico della società che offre servizi di noleggio; il cliente deve preoccuparsi di pagare, oltre al canone di noleggio, il solo costo del carburante.

Grande praticità e nessuna incombenza tecnica e burocratica

Il noleggio a lungo termine è assai apprezzato dagli automobilisti anche per la comodità burocratica ed amministrativa: dal momento che, come detto, tutti gli obblighi già citati sono a carico della società noleggiatrice, in questo modo la persona che fruisce del servizio non deve preoccuparsi di scadenze e di incombenze di alcun tipo.

E cosa accade se il veicolo si guasta? Anche in un caso simile, il privato cliente non deve preoccuparsi di nulla, in quanto spetta alla società noleggiatrice riparare il veicolo fornendo peraltro un mezzo sostitutivo adeguato per garantire continuità nel servizio.

I motivi per scegliere il noleggio a lungo termine, dunque, sono davvero tantissimi anche per i privati; i dati riguardanti tali servizi sono inequivocabilmente in crescita e non è affatto improbabile immaginare un futuro in cui la maggioranza delle auto circolanti saranno noleggiate, piuttosto che di proprietà.