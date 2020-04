Gli infermieri francesi posano nudi per protesta. È l’iniziativa lanciata da un gruppo di operatori sanitari transalpini che ha chiesto maggiore sicurezza sul lavoro e una adeguata fornitura di dispositivi di protezione personali. Per questo motivo ha deciso di pubblicare in rete un video che mostra in rassegna le fotografie dei loro corpi nudi coperti solamente da un foglio contenente gli hashtag #apoilcontrelecovid (#NudiControIlCovid-19) #covid-19 e #infirmiere.

“Nessuna attrezzatura, nessuna protezione. Il tempo è limitato, gli infermieri conducono una dura lotta quotidiana, rischiando la vita, per prendersi cura dei propri pazienti. Sono disarmati, isolati, inattivi. Ora è il momento della consapevolezza.” Queste le parole pubblicate sul gruppo Facebook ‘SOS soignants en danger‘ (SOS operatori sanitari in pericolo) che è stato creato per promuovere l’iniziativa.

I promotori dell’iniziativa hanno inoltre spiegato che attraverso le foto dei loro corpi nudi vogliono raccontare ciò cosa sta accadendo in questi giorni di emergenza: “Siamo nudi di fronte a voi per ottenere qualcosa con cui coprirci. E sopratutto con cui proteggerci.“

Carlo Saccomando