Nuova moneta e iniziative per i bisognosi a Castellino del Biferno

CASTELLINO DEL BIFERNO. Un successo straordinario che ha avuto il plauso accorato della popolazione, e non solo. E’ già utilizzata la nuova moneta a Castellino del Biferno e piace alle famiglie del paese che, proprio in questi giorni, stanno effettuando le prime transazioni con i ducati. L’Amministrazione comunale, intanto, con determina 64 del 21 aprile, ha liquidato la somma di 125 euro pari ad altrettanti ducati al titolare di un punto vendita del paese.

Il sindaco Enrico Fratangelo, soddisfatto del successo dell’iniziativa, non si è fermato alle neo banconote. Con apposito decreto sindacale 9, ha istituito in paese l’Ufficio del Popolo chiamato a dare seguito al:”sostegno economico e psicologico della popolazione di Castellino del Biferno”. La reggenza temporanea di tale neo ufficio è affidata all’associazione di promozione sociale “Talità Kum” del paese. Un loro operatore, inserito nel Coc, sarà presente in Municipio tutti i giorni esclusa la domenica. La solidarietà ha molte espressioni, questa di Castellino del Biferno è quella reale, viva, oltre le parole…diretta come l’azione messa in campo dal sindaco e dall’Amministrazione comunale.

