Nuovo polo produttivo del gruppo Menarini a Sesto Fiorentino

FIRENZE. Il gruppo Menarini realizzerà un nuovo polo produttivo di 40mila metri quadri a Sesto Fiorentino, nell’area ex Longinotti. E’ un investimento da 150 milioni di euro per oltre 250 posti di lavoro e altrettanti nell’indotto.

Approvato un protocollo d’intesa tra Regione, Comune, Città metropolitana e azienda. “Il progetto assume una rilevanza strategica sia per il recupero di un’area industriale ferma da tempo, sia per la tipologia di attività ed innovazione, sia per le ricadute occupazionali e le opportunità per le pmi toscane”, commenta il presidente della Regione, Enrico Rossi.