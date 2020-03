Omicidio Nigro, dopo 40 anni arrestati due ‘ndranghetisti

COSENZA. Molto probabilmente autori e mandanti del delitto, dopo così tanto tempo trascorso, si sentivano al sicuro. Così non è stato. A quasi 40 anni di distanza dall’ assassinio di un imprenditore a Cosenza gli uomini della Sezione Operativa DIA di Catanzaro, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato – in esecuzione di un’ordinanza del gip – due persone, Mario Pranno, di 64 anni, e Francesco Cicero,di 59, ritenute gravemente indiziate di concorso in quell’omicidio e “figure storiche di rilievo della criminalità organizzata cosentina”.

L’imprenditore Santo Nigro venne ucciso, e suo figlio ferito a una gamba, la sera del 18 novembre 1981 all’interno di un negozio di sua proprietà. Secondo le indagini del Procuratore Nicola Gratteri, dell’ Aggiunto Vincenzo Capomolla e del sostituto Vito Valerio, l’ omicidio fu deciso dai vertici del clan Perna-Pranno, perché Nigro si era rifiutato di aderire alle reiterate richieste estorsive del gruppo ‘ndranghetista. La sua morte doveva servire quindi al clan per riaffermare il proprio potere e costituire un monito per gli altri commercianti.