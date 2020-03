Ondata di freddo, danni all’agricoltura in Piemonte

TORINO. L’ondata di freddo invernale, con temperature sotto lo zero, ha provocato danni all’agricoltura in Piemonte. Stando alla prime segnalazioni raccolte dalla Confagricoltura regionale la zona più colpita è stata quella del Saluzzese (Lagnasco, Manta, Saluzzo e Scarnafigi), ma anche altre aree della pianura cuneese e torinese fino alle colline più basse hanno accusato il colpo del freddo. Particolarmente danneggiate le piante da susine, nettarine, albicocche, pesche precoci, mele estive. I danni sono stati più contenuti in quelle aziende agricole che si sono attrezzate con impianti anti-brina.

Il freddo di questi giorni succede a un inverno molto mite: nel Saluzzese a fine gennaio – ricorda Confagricoltura – è stata raggiunta una massima di 31 gradi e per alcuni giorni il termometro è arrivato a 27 gradi.