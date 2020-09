Onu, aperta la 75esima sessione dell’Assemblea generale

“Quest’anno sarà fondamentale nella vita della nostra organizzazione“. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, alla riunione di apertura della 75esima sessione dell’Assemblea Generale.

“Dobbiamo continuare a rispondere all’impatto immediato della pandemia di coronavirus rafforzando i sistemi sanitari e sostenendo lo sviluppo e la distribuzione equa di cure e vaccini, ma dobbiamo anche prepararci a costruire una forte ripresa, basata sull’Agenda 2030 e sull’accordo di Parigi“, ha aggiunto il leader del Palazzo di Vetro.

Guterres si è poi congratulato con l’ambasciatore della Turchia Volkan Bozkir per la sua elezione come presidente di questa sessione dell’Assemblea Generale. Il dibattito generale virtuale inizierà martedì prossimo: nella giornata di apertura come da consuetudine oltre al segretario generale ci sarà il presidente americano Donald Trump (che potrebbe essere l’unico capo di stato ad arrivare di persona nel quartier generale Onu per il suo discorso).

Norbert Ciuccariello