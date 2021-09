Papa Francesco con il Ministro Cingolani e i ragazzi di Earth Day italia

Papa Francesco ha detto queste parole ai giovani di Earth Day italia: “Voi non siete il futuro, siete il presente. Noi siamo in evoluzione e dobbiamo andare avanti, dovete farlo per il vostro futuro e quello dei vostri figli. Vi auguro di fare chiasso, fatevi sentire!”.

Il 28 settembre 2021 Milano ospiterà lo ‘Youth4Climate‘: con due giovani per ognuno dei 197 Paesi della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I due rappresentanti saranno impegnati in gruppi di lavoro e dibattiti. Per la prima volta nella storia, avranno la possibilità di contribuire ufficialmente ai negoziati delle Nazioni Unite per il Clima.

Il ministro e i ragazzi hanno voluto la benedizione di Papa Francesco

Prima dell’evento Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica e i ragazzi hanno voluto chiedere una benedizione speciale a Papa Francesco. Sei anni fa Bergoglio scriveva l’enciclica Laudato dove esortava le Nazioni Unite alla ricerca del Bene Comune piuttosto che alla difesa di sistemi economici predatori e fondati su una cultura dello scarto.

I giovani con l’opera di Neri Frullini “Saving the Earth”

Per il papa un dono ecologico

Durante l’udienza Papa Francesco ha ricevuto in dono l’opera “Saving the Earth” firmata da tutti i ragazzi e realizzata con materiale di riciclo dell’artista fiorentino Neri Frullini.

Neri Frullini spiega: “è una tiratura limitata di 4 pezzi che ho realizzato utilizzando materiali di scarto, destinati al macero, per reinventarli e dar loro una nuova vita: di conseguenza questa è un’opera che rispetta la natura, perché non ha avuto bisogno di nuove materie prime per vedere la luce”.

Una copia dell’opera è stata affidata ai due ragazzi che rappresenteranno l’Italia, per portarla simbolicamente in dono ai circa 400 colleghi con i quali si confronteranno a Milano.