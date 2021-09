Papa Francesco: “Dimettermi? Mai pensato”

“Non so da dove sia uscita la notizia la settimana scorsa che stavo per presentare le mie dimissioni! Non mi è nemmeno passato per la testa“. Con queste parole Papa Francesco toglie ogni dubbio sulla falsità della notizia che lo darebbe per dimissionario a breve.

La risposta è arrivata nel corso di un’intervista alla radio spagnola Cope. Il Pontefice questa volta ha chiarito che: “Di fronte a interpretazioni che nascono un po’ distorte di qualche mia parola, taccio, perché chiarire è peggio“

Nessun personalismo per Papa Francesco

Il Papa tiene a ribadire di non avere il culto della personalità e non peccare di individualismo. Bergoglio ha dichiarato di condurre la Chiesa universale applicando quanto i cardinali avevano stabilito nelle riunioni pre Conclave e che il prossimo papa dovrà fare altrettanto. “Alcuni problemi fanno male e penso che ci siano ancora diverse cose da fare ma non c’è niente di inventato da me. Sto obbedendo a ciò che è stato segnato in quel momento. Non c’è nessuna mia originalità. E il mio progetto di lavoro, ‘Evangelii gaudium’, è una cosa in cui ho cercato di riassumere ciò che noi cardinali dicevamo all’epoca“.

Pedofilia atto demoniaco

Nell’intervista ha parlato anche della pedofilia. “Abusare di un ragazzo per filmare un atto pedopornografico è demoniaco. Non può essere spiegato senza la presenza del diavolo” mentre per quanto riguarda le misure della Chiesa per prevenire questo crimine, pensa che la Chiesa stia lavorando bene, ma non risparmia una stilettata ai governi che permettono da sempre il ripetersi di questo atto demoniaco