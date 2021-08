Rumors sulle possibili dimissioni di Papa Francesco

Si vocifera che il Pontefice potrebbe rinunciare al papato a causa del recente intervento subito. Sono voci di corridoio che si ricorrono da tempo e che ad oggi non hanno ricevuto nessuna conferma.

Il primo a dare la notizia è stato il quotidiano “Libero”, che ha fatto notare gli 85 anni di Papa Bergoglio, la stessa età che aveva Benedetto XVI quando ha deciso di dimettersi per dedicarsi ad una vita di studio e ritiro spirituale

Nonostante i rumors confermati anche dalla testata “Il Sismografo” che aveva imputato la decisione di dare le dimissioni del pontefice a causa delle sue condizioni di salute, che dopo l’intervento si sono manifestate in modo severo e degenerativo, la nuova stagione per Papa Francesco risulta piena di impegni e due viaggi importanti in Ungheria e Slovacchia.

Spuntano i nomi dei suoi possibili successori

Secondo il magazine Dagospia potrebbe succedere a papa Bergoglio un Pontefice italiano. Il noto sito lo ha saputo da fonti interne al Vaticano e fa persino due nomi in merito ai successori: il cardinale Pietro Parolin e il cardinale Matteo Maria Zuppi. Sempre secondo Dagospia il primo è sostenuto dai cardinali occidentali e latinoamericani, il secondo da quelli terzomondisti.

Nuova legge per permettere le dimissioni

Per consentire a Papa Francesco le dimissioni, potrebbe essere promulgata una nuova legge, perché in caso di sue dimissioni saremmo in presenza di due Papi emeriti. Situazione che sicuramente è decisamente fuori dalla norma e che creerebbe una questione fuorviante e di difficile interpretazione.

La eventuale modifica legislativa potrebbe quindi prevedere l’abolizione del Papato allargato.