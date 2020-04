Papa Francesco oggi pomeriggio ha fatto una vera e propria sorpresa a Lorena Bianchetti, conduttrice del programma “Sua Immagine“, e ai numerosi di telespettatori davanti agli schermi di RaiUno. Il Santo Padre, in diretta, ha ribadito il pensiero verso tutti coloro i quali stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus, definendoli ‘Crocifissi della pandemia‘: “Medici, infermieri, suore, volontari che lavorano negli ospedali, a loro in questa Pasqua vada il nostro ringraziamento e a quanti di essi hanno perso la vita per amore del prossimo“.

Norbert Ciuccariello